Arnautovic: "Messi e CR7 non sono umani, ma degli alieni arrivati qui per vincere tutto"

Marko Arnautovic, ex attaccante dell'Inter e prossimo avversario della Nazionale italiana a Euro 2020, ha speso belle parole per Cristiano Ronaldo e Lionel Messi in un'intervista concessa alla vigilia della sfida con gli azzurri: "Cristiano Ronaldo non è un essere umano. Cosa dovrei dire su CR7? Ci sono due calciatori che non sono di questo mondo: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Vengono da lontano e sono arrivati qui per vincere nei vari campionati e portare via tutti i trofei, poi torneranno da dove sono venuti", le dichiarazioni divertite del bomber austriaco.

Guarda l'intervista completa ad Arnautovic nel video in calce!