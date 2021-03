Arriva il Porto, la Juve si carica: "Voi potete farlo, lo avete già fatto, dovete farlo di nuovo"

Un video motivazionale di un minuto carica la Juventus in vista della sfida la Porto di stasera: la voce è addirittura di Luca Ward, storico e celebrato doppiatore italiano (sua, ad esempio, è la voce di Russell Crowe nell'edizione italiana de "Il Gladiatore", ndr). "Ora non ci sono avversari, ora ci siete solo voi. Voi potete farlo, lo avete già fatto, dovete farlo di nuovo. In campo, ricordate una semplice cosa: voi siete la Juve", uno dei passaggi chiave del video.