Arriva Porto-Juventus, l'ex Alex Sandro: "Corona fortissimo, ma faremo una grande partita"

Jesus Corona spauracchio della difesa della Juve in vista del ritorno della Champions League. Questo il pensiero di Alex Sandro, ex della sfida al Porto, ai microfoni di UEFA.com: "È un giocatore di classe mondiale. Ma come ha detto Danilo, è la mentalità del Porto a fare la differenza. Quando eravamo lì, aspettavamo con ansia questi momenti, soprattutto in Champions League contro i grandi club. Il Porto in genere fa grandi prestazioni in casa contro i grandi club. Anche la Juventus però conosce bene il Porto. Sono sicuro che non sarà facile, ma siamo pronti ad andare lì e fare una grande partita".