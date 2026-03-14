Arrivabene e l'avventura alla Juventus: "Pogba buon acquisto. Dybala via? Zero rimpianti"

Maurizio Arrivabene è stato da poco prosciolto in seguito ai processi intentati per ciò che è successo quando era amministratore delegato della Juventus. Il dirigente ha commentato così la notizia a La Gazzetta dello Sport: "Ho provato più rabbia per il fatto che venissero messe in dubbio la mia onestà e la mia etica del lavoro che paura. Ho sempre creduto nella giustizia e ho avuto ragione".

L'ex team principal Ferrari ha spiegato anche la decisione di non rinnovare il contratto con la Juventus a Paulo Dybala: "Ho zero rimpianti. Quando si sceglie qualcosa, mai tornare indietro". E rivendica anche due colpi fatti, poi molto criticati in seguito: "Pogba è stato un buon acquisto, ben accolto dai tifosi: nessuno poteva immaginare quanto successo. Di Maria è un talento, Allegri stravedeva per lui".

Infine ha raccontato un aneddoto successo alla Continassa, quando a tutti i giocatori della Juventus venivano fornite vetture aziendali e loro si presentavano con auto sportive. Arrivabene allora ordinò di farle parcheggiare sulla strada: "Il marciapiede sembrava il Salone di Ginevra".