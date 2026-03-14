Arrivabene: "Vlahovic alla Juventus per 70 milioni più bonus era l'operazione da fare"

Maurizio Arrivabene conosce molto bene Dusan Vlahovic, visto che è stato l'ex amministratore delegato della Juventus uno dei principali sponsor del suo acquisto dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più bonus. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, anche a distanza di anni, non rinnega l'affare: "Era l'operazione da fare, l'investimento fu autorizzato dal CdA. Resto orgoglioso di lui, gli scrivo ancora per trasmettergli amicizia e carica".

Ha incrociato anche Cristiano Ronaldo nella sua avventura alla Juventus, ma quando gli viene chiesto se fosse in soggezione con lui, la risposta è secca: "Mai nella vita!". Dalla spiegazione si evince che ciò che è stato decisivo è il suo curriculum, le sue esperienze, che gli hanno permesso di lavorare insieme a qualche campione in Formula 1. Simpatico pure il retroscena sulle vetture sportive dei calciatori, che ha ordinato di parcheggiare sulla strada, visto che non venivano usate quelle aziendali: "Il marciapiede sembrava il Salone di Ginevra".