Arrivabene: "Spalletti sta costruendo la Juventus". E poi svela un messaggio a Vlahovic

"Dusan, convinciti che per essere un big bisogna mettersi al servizio della squadra". E' un messaggio svelato da Maurizio Arrivabene all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'ex amministratore delegato della Juventus ha parlato della formazione bianconera partendo proprio dal centravanti serbo: "Era l’operazione da fare, l’investimento fu autorizzato dal Cda. Resto orgoglioso di Vlahovic. Dusan ricorda Verstappen per la determinazione, Leclerc per tenacia e umanità".

"Dusan è forte e - ha proseguito - il suo ritorno dall’infortunio sarà importante per la qualificazione Champions. Ma non è mai un giocatore da solo che ti porta all’obiettivo. Mi inorgoglisce vedere titolari con Spalletti i vari Locatelli, Bremer , Gatti: tutti giocatori che acquistammo io e Cherubini". Il discorso poi si spostato sulla Juventus di adesso e su mister Luciano Spalletti con l'ex dirigente che rinnoverebbe subito il contratto dell'allenatore: "È una persona riflessiva, sta costruendo la Juventus e dando consapevolezza ai giocatori". Un commento anche su Yildiz: "Ha classe e attaccamento alla maglia: gli auguro di vincere alla Juventus quanto ha fatto Hamilton in carriera".

Infine un racconto sulla cosa più "pazza" vista in bianconero: "Ai giocatori fornivamo le vetture aziendali. Ma quasi tutti si presentavano alla Continassa con auto sportive: ordinai di farle parcheggiare sulla strada. Il marciapiede sembrava il Salone di Ginevra".