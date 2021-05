Atalanta al lavoro in vista del Parma e del rush finale: Gasperini senza Toloi, fermo ai box

Dopo il lunedì di riposo, l'Atalanta è tornata al lavoro quest'oggi al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la trasferta di Parma, in programma domenica 9 maggio allo stadio Tardini. La squadra - si legge nella nota ufficiale del club - si è allenata divisa in due gruppi con carichi di lavoro differenziati in base al minutaggio nella gara col Sassuolo. Ai box Toloi. Domani, mercoledì 5 maggio, è in programma un allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.