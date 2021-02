Atalanta, dolori a destra. Gasp: "Hateboer? Tempi lunghi. Domani l'unico problema è Maehle"

"Stiamo tutti bene, l'unico problema è Maehle". Alla vigilia della gara col Napoli, e pensando anche a quella di Champions col Real, i problemi per Gian Piero Gasperini sono sempre sul fianco destro dell'Atalanta: "Ha preso una contusione sulla gamba - ha detto in conferenza stampa - non so se riusciremo a recuperarlo per domani. Hateboer non ci sarà, il resto ci siamo tutti".

Quali sono le condizioni di Hateboer?

"Chiedetelo al dottore (ride, ndr). So che i tempi sono lunghi, il giocatore ha il piede bloccato per una decina di giorni. Non credo possa recuperare prima di aprile".

