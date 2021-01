Atalanta, Gasperini: "Contro il Milan sarà un altro tipo di gara. Dobbiamo volare per quanto fatto"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale dopo il pareggio contro l'Udinese: "Il gol che abbiamo subito all'inizio è incredibile. Difficile veder prendere un gol così dopo pochi secondi. Siamo stati bravi a rimontare questa partita, con l'Udinese che pensava solo a far passare il tempo. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e il gol di Muriel è fantastico. Se c'era una squadra che meritava di vincere, siamo noi. Noi ci abbiamo provato fino alla fine anche se nel seocndo tempo si è giocato pochissimo".

Come si vincono questo tipo di partite?

"Per vincere serve l'episodio. Non possono essere tantissime le azioni contro una squadra così bassa e piazzata. Dovremo essere più bravi sui piazzati o in area di rigore. Però ci sono troppe interruzioni, diventa più difficile quando si affrontano squadre che interrompono di continuo il gioco".

Ora si chiude il girone contro il Milan.

"Contro il Milan sarà un altro tipo di partita. La squadra ha dimostrato di essere solida e con mentalità. Ci abbiamo sempre provato a vincere la partita, sia domenica che oggi. Arriviamo a chiudere il girone d'andata con 33 punti insieme a tante big e siamo ancora dentro anche alla Coppa Italia e alla Champions. Dobbiamo volare in questo momento".