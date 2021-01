Atalanta, Gasperini: "Nessun rammarico. Se la partita è finita 0-0 è un po' casuale"

A margine del pari a reti bianche contro il Genoa, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Perin ha detto che il pareggio è un risultato tutto sommato giusto.

"Nel primo tempo il Genoa ha avuto buone opportunità, ma le partite vanno viste nei novanta minuti. Nella ripresa la partita è stata a senso unico e se è finita con zero gol è un po' casuale".

Fa notizia un pari a reti bianche per voi.

"Abbiamo creato delle opportunità senza riuscire a concludere, ma abbiamo fatto sicuramente bene. Abbiamo dato tanto e chiuso ogni ripartenza".

È stata una giornata storta?

"No, abbiamo creato tanto e abbiamo corso contro una squadra che ha fatto la sua partita difensiva. Con l'andare dei minuti non hanno più avuto possibilità di ripartire. Sono partite difficili da sbloccare, se poi la sblocchi magari va diversamente".

C'è rammarico?

"In questa gara non ne abbiamo nessuno. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, poi magari se riesci a sbloccarla su una palla inattiva...".

I tanti impegni sono un problema?

"Quando c'erano le coppe lo era per chi giocava le coppe, adesso lo è per tutti. Noi siamo partiti piano, poi piano piano nella ripresa avevamo qualcosa in più di loro, anche se non siamo riusciti a trovare la giocata tecnica vincente. Ma il punto è solo questo, anche sul piano atletico abbiamo fatto bene".