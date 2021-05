Atalanta, Ilicic verso l'addio: Milan e Lazio alla finestra, ma la Dea non fa sconti

vedi letture

L'avventura di Josip Ilicic con la maglia dell'Atalanta sembra essere giunta ai titoli di coda. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, lo sloveno, il più pagato della rosa, non è considerato più indispensabile da parte di Gasperini. Considerata anche l'età, la cessione appare la mossa più evidente.

Destinazioni - Nei mesi scorsi il Milan si era interessato allo sloveno, ma dopo i primi contatti la pista si è un po' raffreddata. l Milan non vorrebbe mettere sul piatto soldi per il cartellino, mentre l’Atalanta spera di ripetere un’operazione simile a quella Gomez-Siviglia (7,5 milioni), quindi con un indennizzo per la cessione, senza fare sconti. Sullo sfondo si muove la Lazio che vorrebbe aggiungere un tassello di qualità al suo parco attaccanti. Il club biancoceleste, però, difficilmente si spingerà nella sua offerta al calciatore oltre i 2,5 milioni di euro all’anno. In rosa, solo Immobile e Milinkovic superano il tetto d’ingaggio e difficilmente Claudio Lotito si concederà una terza eccezione per Ilicic.