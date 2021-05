Atalanta-Juventus, la finale: destino incrociato, nerazzurri carnefici o salvatori?

L'incrocio è pericoloso, perché legato a doppio filo. La Juventus affronta stasera l'Atalanta, sperando di batterla. Salvo poi sperare che i nerazzurri riescano a fermare il Milan nell'ultima sfida di domenica, al Gewiss Stadium. In campionato la situazione è ingarbugliata: l'Atalanta ha vinto contro il Genoa in una partita al cardiopalma - con dieci minuti di grossi rischi per i nerazzurri - e ora è sicura di giocare la Champions League della prossima stagione. Però non è mai arrivata al secondo posto e il delta fra la piazza d'onore e la medaglia di legno del quarto posto è di circa 5,2 milioni. Non bruscolini in tempi di Covid.

Dall'altro lato c'è la partita di questa sera. Gasperini ha classificato le voci come "stupidate", abituato come è a cercare di vincere sempre, anche quando non conta nulla. Figuriamoci quando, come in questa sera, c'è un trofeo di mezzo. L'Atalanta può essere prima carnefice della Juventus, vincendo in Coppa Italia, poi salvatore della stessa, con la seconda vittoria in tre giorni. Ovviamente gli incroci possono essere più di uno, anche perché non è detto che i bianconeri battano il Bologna (ieri i tifosi hanno esortato i calciatori a farsi valere all'ultima).

La situazione è quindi ingarbugliata e non così semplice da dirimere. La certezza è che Gasperini, sia questa sera che domenica contro il Milan, voglia giocare con la migliore formazione per non regalare nulla a nessuno.