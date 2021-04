Atalanta-Juventus, tensione e poche emozioni: al 45' spareggio Champions fermo sullo 0-0

Facce tese e partita di grande equilibrio quella tra Atalanta e Juventus alla fine del primo tempo. L'idea che la sfida possa valere una sorta di spareggio Champions viene confermata dalla grande attenzione delle due squadre che si sono fronteggiate nei primi 45' con determinazione ma anche con un pizzico di timore. All'inizio sono i padroni di casa ad avere più campo con Muriel che in area di rigore viene atterrato da Cuadrado per un contatto dubbio che però Orsato lascia correre. Poi Pessina va vicino alla rete con un tiro che finisce di poco alla destra del palo coperto da Szczesny. Nella seconda parte del tempo ecco che è la Juve a prendere campo e a creare occasioni da gol con Morata che sfrutta un bel recupero palla di Chiesa salvo poi tentare un pallonetto troppo debole per infilare la porta di Gollini. Poi è McKennie a sfuggire da destra e ad entrare in area per poi trovare Gosens tra il suo cross e l'intervento di Morata, tutto solo in area ma non raggiunto dall'assist proprio grazie al tedesco. Il primo tempo termina con una punizione da destra battuta da Cuadrado con De Ligt che colpisce male di testa.