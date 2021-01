Atalanta, Lammers via solo in prestito secco: il Bologna vira su altri obiettivi

L'Atalanta ha intenzione di cedere Sam Lammers solo con la formula del prestito secco e per questo è difficile che decolli la trattativa con il Bologna, club che è molto interessato al calciatore in esubero dalla Dea. Gli emiliani non vogliono valorizzare calciatori di altri club e dunque Sabatini e Bigon stanno guardando anche al mercato estero per trovare una punta da regalare a Mihajlovic. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.