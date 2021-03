Atalanta osso duro! Come all'andata, per l'Inter zero tiri nel primo tempo

vedi letture

Due dei quattro primi tempi in cui l'Inter non ha effettuato alcun tiro nello specchio in questo campionato sono stati contro l'Atalanta. Le statistiche di Opta mettono in evidenza come le due sfide contro la squadra di Gasperini siano state tra le più dure in assoluto per l'undici di Conte: all'andata la gara venne sbloccata all'ora di gioco da Lautaro Martinez e poi pareggiata da Miranchuk. Vedremo come andrà a finire stasera nei secondi 45'.