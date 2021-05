Atalanta, Percassi: "Mancano due big. Una fra Bayern e Barcellona nel girone di Champions"

"Da cinque anni siamo in Europa. Tre volte in Champions. Tre volte terzi in serie A. Tre anni col miglio attacco. Ancora non ci credo!" Così il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, intervistato da L'Eco di Bergamo. "I ragazzi sono stato straordinari per tutta la stagione. Il sorteggio di Champions? Ci mancano due grandissime: Bayern Monaco e Barcellona. Sogno di ospitarne una, solo una però, nel girone, qui nel nostro stadio e con la nostra gente in tribuna. Magari se evitiamo di prendere i soliti 5 gol, preferisco".