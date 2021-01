Atalanta, Pessina dopo il 3-0 al Milan: "Imposto il gioco contro la rivelazione del campionato"

Intervistato dai canali ufficiali dell'Atalanta, Matteo Pessina commenta così la larga vittoria ottenuta oggi contro il Milan: "Siamo molto contenti, venire qua contro una squadra che è forse la rivelazione del campionato e imporre il nostro gioco, vincendo nettamente 3-0, è motivo d'orgoglio. Non c'è tanto tempo per preparare le partite in questo momento, le vedi in televisione e cerchi di prepararle avendo pochi allenamenti. Oggi siamo riusciti a mettere in campo le nostre idee di gioco e abbiamo fatto questa grande partita. Vincere contro una squadra del genere, che è prima in classifica, ci dà grande forza e ci fa capire quale può essere il nostro livello".