Atalanta-Real 0-1, gesto "anti-fair play" di Vinicius: applauso in faccia a Freuler dopo il rosso

vedi letture

Brutto gesto di Vinicius Jr subito dopo il rosso a Freuler al 17' di Atalanta-Real Madrid. L'attaccante brasiliano, come sottolineano questa mattina anche in Spagna definendolo "un gesto gravemente anti-fair play", ha infatti applaudito ironicamente in faccia all'avversario non appena il signor Stieler lo ha espulso per la tanto discussa spallata su Mendy. Il volto incredulo di Freuler aggiunge il resto.