Atalanta-Real Madrid, i convocati di Zidane: Benzema non recupera. Tanti i big assenti

Questa la lista dei convocati di Zinedine Zidane per la sfida di domani in Champions League contro l'Atalanta. Come previsto, non recupera Karim Benzema. Assenti anche Valverde, Ramos, Marcelo, Rodrygo, Carvajal e Hazard. Sei i giocatori del Castilla convocati a rimpolpare la rosa:

PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube.

DIFENSORI: R. Varane, Nacho, F. Mendy, Chust, Miguel.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modrić, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco.

ATTACCANTI: Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius, Mariano,Hugo Duro.