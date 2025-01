Atalanta, Ruggeri: "Stasera contano i dettagli. Inter fortissima, dovremo difendere in 11"

L'esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Quanta voglia c’è di vincere un altro trofeo?

“Incontriamo una squadra fortissima, dovremo fare la nostra partita come sempre. Contano i dettagli, dovremo essere precisi in tutto”.

In cosa non dovrete sbagliare?

“Dovremo difendere in 11 e poi mettere in difficoltà l’Inter essendo al top per cercare di riuscirci”.

Atalanta più attendista?

“Dovremo essere molto più precisi rispetto alle ultime 2 partite e potremo toglierci della soddisfazione”.

Vi sentite al livello dell'Inter?

“Ragioniamo partita per partita, dovremo mantenere il livello alto ed essere compatti come squadra”.