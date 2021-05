Attacco di Commisso al 'Corriere Fiorentino'. La replica: "Mai avuto padroni in redazione"

vedi letture

Arriva la replica del 'Corriere Fiorentino' oggi duramente attaccato dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. "Voglio le scuse di Corriere Fiorentino e Gazzetta, controllati da Cairo", ha detto Commisso in un passaggio della lunga conferenza stampa (clicca qui per leggere l'attacco).

Questa la replica: "Il comitato di redazione del Corriere Fiorentino respinge sdegnato le accuse di fare il proprio lavoro perché "controllati" dal nostro proprietario, Urbano Cairo, che è anche proprietario della "Gazzetta dello sport", del Corriere e presidente del Torino. Questo giornale, come i colleghi del Corriere e della Gazzetta, ha stampato nel proprio dna una legge: l'unico nostro proprietario sono i lettori. A loro rispondiamo. I precedenti proprietari prima e il presidente Cairo, unico imprenditore o quasi nell'editoria "puro" d'Italia, sono venuti pochissime volte nella nostra redazione, a salutarci. Il "padrone in redazione" non l'abbiamo mai avuto. Altri gestiscono la comunicazione in proprio, perché incapaci di avere rapporti corretti con i mezzi di informazione. Stupisce, per un imprenditore che ha lavorato tanti anni negli Usa. Non si stupisca invece Commisso: le aggressioni non ci intimidiscono, continueremo a fare il nostro lavoro in onestà, trasparenza, correttezza. Solidarietà al direttore Roberto De Ponti ed al collega Ernesto Poesio e agli altri, della nostra redazione e delle altre, offesi in questi mesi. E visto che in italiano pare ci siano problemi di comprensione, glielo ripetiamo in inglese: "That’s the press, baby, the press. And there is nothing you can do. Nothing”.