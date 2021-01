Autorete di Marrone e sorpasso Inter sul Crotone. A San Siro è 2-1 al 32esimo

Inter in vantaggio 2-1 sul Crotone grazie all'autogol di Luca Marrone. Il difensore perde palla sulla trequarti sulla pressione di Vidal, Lukaku ne approfitta per lanciare Barella. L'ex Cagliari mette in mezzo, lo stesso Marrone prova ad anticipare alla disperata Lautaro ma finisce per battere il proprio portiere Cordaz. Minuto 32, Inter-Crotone è 2-1.