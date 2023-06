Barella: "Abbiamo riportato l'Inter dove merita di stare. Ora scriviamo un'alta pagina di storia"

vedi letture

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della finale di Champions League contro il Manchester City: "È un sogno che si è realizzato, ora dobbiamo portare quel sogno ad un livello superiore per cercare di vincere la coppa. Questa società mi ha accolto alla grande, in questi anni abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a questo e ora dobbiamo godercelo".

La finale di Europa League persa con il Siviglia vi ha insegnato qualcosa?

"Certo, come si dice le sconfitte insegnano più delle vittorie. Poi ovviamente fanno male, ma da lì abbiamo iniziato a vincere. Stiamo riportando l'Inter dove merita di stare, la vittoria della Champions sarebbe la ciliegina sulla torta".

La vittoria dell'Europeo, contro l'Inghilterra, ha portato un altro insegnamento?

"Sicuramente è un ricordo che mi porto dentro, una bellissima vittoria fatta di sacrifico e di voglia di vincere, ma ogni partita ha la sua storia. Non sarà Italia-Inghilterra, ma Inter-City, cercheremo di scrivere un'altra pagina di storia".