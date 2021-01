Barella racconta i compagni dell'Inter: "Lautaro e Vidal i dj. Brozovic male in musica e stile"

vedi letture

Nel corso dell'intervista a DAZN, il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha parlato anche dei suoi compagni di squadra e delle peculiarità di ognuno: "“Sono stati tutti bravi al mio arrivo, mi hanno dato una grande mano all'inizio. E’ stato bello entrare in uno spogliatoio fatto di grandi campioni. E’ andata subito bene e sono contento. Alla mia destra nello spogliatoio c’è sempre Brozovic, a sinistra De Vrij e a San Siro Lukaku. Chi sono i dj dello spogliatoio? Lautaro e Vidal. Chi ascolta la musica peggiore? Brozovic, ascolta musica croata che ho imparato anche a memoria ma onestamente non è bellissima. Il compagno più casinista? Nel senso buono, che fa ridere, dico Bastoni. Il più precisino? Samir Handanovic. Quello con più stile? Per quello che è il mio stile non mi piace nessuno, forse D'Ambrosio. Chi ha lo stile peggiore? Sempre Brozovic".