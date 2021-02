Barella racconta lo spogliatoio dell'Inter: "Vidal e Lautaro i dj. Boccio lo stile di Brozovic"

Tra i protagonisti attesi del derby c'è senza dubbio Nicolò Barella. Nel corso dello speciale Linea Diletta riproposto da DAZN nel video in collaborazione con Tuttomercatoweb.com, ha parlato anche dei suoi compagni di squadra. “Sono stati tutti bravi al mio arrivo, mi hanno dato una grande mano all'inizio. E’ stato bello entrare in uno spogliatoio fatto di grandi campioni. E’ andata subito bene e sono contento. Alla mia destra nello spogliatoio c’è sempre Brozovic, a sinistra De Vrij e a San Siro Lukaku. Chi sono i dj dello spogliatoio? Lautaro e Vidal. Chi ascolta la musica peggiore? Brozovic, ascolta musica croata che ho imparato anche a memoria ma onestamente non è bellissima. Il compagno più casinista? Nel senso buono, che fa ridere, dico Bastoni. Il più precisino? Samir Handanovic. Quello con più stile? Per quello che è il mio stile non mi piace nessuno, forse D'Ambrosio. Chi ha lo stile peggiore? Sempre Brozovic".