Baroni: "Dobbiamo aspettare alcuni giocatori. Verona? Ho dato tutto, tornato a testa alta"

Nel post partita di Hellas Verona-Lazio 0-3, ai microfoni di Lazio Style Channel, mister Marco Baroni ha parlato così della bella vittoria ottenuta contro la sua ex squadra questa sera al Bentegodi: "Oggi la squadra ha fatto una prestazione importante. Non era una gara scontata, la Lazio è entrata in campo con grande umiltà, voglia, è entrata in modo impattante. Siamo contenti, non avevo dubbi. In un periodo di difficoltà la squadra è rimasta compatta, unita nelle difficoltà. Oggi abbiamo recuperato molti giocatori, qualcuno ancora ci manca ma questo è lo spirito, deve essere la nostra identità che non deve mai mancare. Ora recuperiamo, giovedì giochiamo una gara importantissima, difficile".

Sul sistema di gioco della sua Lazio: "I giocatori si muovono, non danno riferimenti. Per l’avversario è complicato. Questo sistema di gioco è congeniale ma stiamo lavorando sulle alternative. Dobbiamo dare fiducia ad alcuni giocatori, bisogna aspettare, hanno qualità ma magari non hanno il percorso. Noi dobbiamo stare sempre nelle prestazioni, l'entusiasmo, corsa, perché in questi valori si esalta la squadra".

Sul Verona: "Qui a Verona ho fatto un gran lavoro, tutti insieme. Quando un allenatore sa che ha dato tutto sé stesso può sempre tornare a testa alta".

Su Vecino e Pedro: "Noi ci dimentichiamo a volte che un giocatore come Vecino non si sostituisce facilmente. Abbiamo avuto defezioni importanti, come Pedro, giocatori che non sono riusciti a svolgere il lavoro, ho messo in campo chi si è allenato un giorno solo. Abbiamo fatto un paio di settimane con il lavoro, ora anche se ci rimetteremo negli impegni infrasettimanali abbiamo recuperato dal punto di vista numerico. Abbiamo la gara di giovedì, gara delicata, siamo un po’ contati dietro e ci saremo"