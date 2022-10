Bastoni: "All'Inter nessuno rema contro, siamo un gruppo sano. Onana? Ci ha aiutato tanto"

Ospite di Sportmediaset, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni parla a due giorni dalla sfida al Barcellona, che ha segnato la rinascita nerazzurra: "Anche per noi è stato molto frustrante perdere così tanti punti. Sapevamo che dovevamo cambiare qualcosa, ci siamo parlati e siamo arrivati alla conclusione che dovevamo esserci l’uno per l’altro, credo si sia visto contro il Barcellona".

È stata una vittoria anche per Inzaghi?

“Sì, ci sono state voci sul fatto che qualcuno remasse contro, ma non è così: siamo un gruppo sano e tutti combattiamo l'uno per l'altro”.

La rabbia durante la partita contro l’Udinese?

“È stata una reazione forte per alcune cose che non mi riuscivano in campo, era frustrazione verso me stesso”.

Onana?

“Ci ha aiutato moltissimo, se abbiamo questo spirito per cui lottiamo l’uno per l’altro possiamo fare grandi cose”.

Cosa farà Skriniar?

“Farà le sue valutazioni. Credo che si trovi alla grande qui, sa di avere la stima di tutto il mondo Inter, quindi valuterà lui qual è la cosa più giusta da fare”.

Il post sui social con Gavi?

“Non c'era nessun motivo di prendersela né con Gavi, protagonista di quella azione, né con il mondo blaugrana. Non c'è bisogno di alimentare questa polemica inutile".