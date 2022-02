Bastoni in campo col Liverpool? Il difensore dell'Inter fuori da Appiano Gentile: "Speriamo, dai..."

"In campo col Liverpool? Speriamo dai...". E' direttamente Alessandro Bastoni a parlare, con una brevissima dichiarazione riportata da Sky Sport, all'esterno di Appiano Gentile. Il difensore dell'Inter ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra contro la Roma ieri sera in Coppa Italia,una diagnosi confermata stamani dal report medico del club nerazzurro. "Bastoni sarà rivalutato nei prossimi giorni", sottolinea l'Inter, con la data del 16 febbraio cerchiata di rosso. La speranza in casa nerazzurra, infatti, è quella di poter recuperare Bastoni almeno per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool.