Trauma distorsivo alla caviglia per Bastoni. L'Inter conferma: "Sarà rivalutato nei prossimi giorni"

Trauma distorsivo alla caviglia destra. E' questa la diagnosi sull'infortunio di Bastoni, confermata dall'Inter dopo la risonanza di questa mattina. Ecco la nota ufficiale: "Sostituito nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni". Il difensore, ricordiamo, è uscito dal campo ieri sera dopo essere ricaduto male in seguito ad un contrasto aereo con Zaniolo.

Detto che la squalifica di due giornate appena comminata dal Giudice Sportivo al difensore di Simone Inzaghi, in questa situazione, risulta essere una magra consolazione, ci sarà da capire le tempistiche del suo rientro in campo: in particolare per quanto riguarda la sfida di Champions League contro il Liverpool in programma mercoledì prossimo.