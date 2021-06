Bastoni un gioiello: centrale per Conte, ora per Inzaghi, ma non per Mancini

Non importa se Alessandro Bastoni, sotto la guida di Antonio Conte, nella difesa a tre con Skriniar e de Vrij, sia andato oltre ogni aspettativa, laureandosi campione d'Italia da assoluto protagonista. 41 presenze su 48 nella stagione capolavoro che ha portato allo scudetto nerazzurro, titolare difficilmente soggetto a rotazioni (se non all'inizio e alla fine quando il titolo era ormai cosa fatta), Bastoni sarà centrale anche per il nuovo tecnico Simone Inzaghi. Avrà anche 22 anni, ma la personalità e la tecnica (iconico l'assist spacca Juve per Barella) dimostrata sul campo, polverizzano ogni dubbio in merito alla sua maturità e al suo percorso tutto. Riconosciuto come uno dei migliori difensori della Serie A appena terminata, probabilmente il miglior centrale under 22 del torneo. Eppure, nella difesa del ct della Nazionale, Roberto Mancini, per lui non sembra esserci posto. Sì perché l'Italia dietro gioca a quattro e le prime scelte, nella testa del Mancio, sono Chiellini e Bonucci. La terza sembra portare al nome di Acerbi. Per carità, esperienza e assoluta affidabilità, ma fa male non potersi godere tutto questo talento, relegato in panchina in vista del torneo continentale. All'Europeo ci sarà certamente bisogno di tutti. Basto, così lo chiamano nello spogliatoio nerazzurro, spera di avere una chance per ribaltare le gerarchie.