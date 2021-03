Bayern, Rummenigge e la gara contro la Lazio: "Importante non dare niente per scontato"

vedi letture

Il CEO del Bayern Monaco nonché ex calciatore dell'Inter Karl Heinz Rummenigge, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato della gara di Champions contro la Lazio dopo il 4-1 in favore dei bavaresi maturato all'andata all'Olimpico: "Noi attualmente siamo "campioni di tutto" e in testa al rankinf. Abbiamo due grandi pregi: qualità molto alta e il rispetto per tutti gli avversari. La squadra non va in campo pensando di aver già vinto. La differenza tra il calcio prima e dopo il Covid è che ora si gioca senza tifosi e non esiste casa o trasferta. L'importante sarà avere il rispetto come a Roma per una squadra arrivata quarta in campionato e che ha un buon attacco Conta sempre non dare niente per scontato".