Beccantini (CorSport): "Conte gongola. Gli albi d’oro non invocano opinioni, esigono indirizzi"

vedi letture

Roberto Beccantini, nel proprio editoriale sul Corriere dello Sport, scrive dell'impresa di Conte, che ha reso vincente l'Inter dopo due stagioni in sella alla squadra nerazzurra: "La domanda corre sul filo, per usare il lessico del Novecento: al di là dell’incenso agitato dal tifo, fu più complicato lo scudetto che inaugurò il ciclo della Juventus o questo dell’Inter, che quel ciclo ha storicamente e implacabilmente chiuso? Antonio Conte gongola. Sono pagliuzze che lascia volentieri agli esperti del cavillo; si tiene, orgoglioso, le travi dei risultati, le uniche in grado di sorreggere la cronaca e decorarne la narrazione. Tutto il resto è noia, dice; gli albi d’oro non invocano opinioni, esigono indirizzi".