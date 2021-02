"Bello tornare a San Siro, Milan grande squadra". Rivedi Stankovic alla vigilia dell'EL

Il tecnico della Stella Rossa, Dejan Stankovic, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Milan. Rivedi il video con le parole dell'ex centrocampista dell'Inter: "Sarà bellissimo tornare a San Siro con la Stella Rossa. Giocare questa partita ufficiale è un'emozione grandissima. All'andata siamo stati premiati per il coraggio. Finché c'è speranza siamo in gioco. Affrontare l'Inter? Per adesso va bene così, giocare contro il Milan, una delle top 10 in Europa, non sarà facile per i miei ragazzi. Domani saremo concentrati e ce la giocheremo".