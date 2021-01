Benassi ancora in bilico tra Hellas e Fiorentina, D'Amico: "Stiamo valutando cosa fare"

Dallo scorso luglio ai box per infortunio, Marco Benassi è giocatore che nella prima parte di stagione non è mai risultato utile per l'Hellas Verona. Ne ha parlato, nel corso di una intervista rilasciata a 'L'Arena', anche il direttore sportivo del club scaligero Tony D'Amico: "Sapevamo delle sue condizioni non ottimali e contavano di averlo per la terza o quarta di campionato. Il polpaccio però gli ha dato altri problemi. Stiamo valutando cosa fare insieme alla Fiorentina".