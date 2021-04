Benevento, Depaoli: "Col Parma un unico obiettivo: la vittoria"

Intervenuto ai microfoni Sky, il laterale giallorosso Fabio Depaoli ha così parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio di Benevento-Parma: "Noi andiamo in campo per vincerla, perché dobbiamo arrivare il prima possibile ai 40 punti. Il mister ci ha caricato, anche noi scenderemo in campo per un solo obiettivo".