Benevento e Dabo, avanti insieme. Niente scambio, non andrà via entro lunedì

vedi letture

Bryan Dabo e il Benevento, avanti insieme. Il centrocampista classe '92 che ha fin qui collezionato 15 presenze in Serie A è arrivato questa estate dalla Fiorentina e fin qui ha soddisfatto società e allenatore.

Per questo motivo la società sannita non sta valutando di darlo via in queste ultime ore di calciomercato. E ha subito chiuso la porta a un possibile scambio col Crotone che avrebbe coinvolto anche Jacopo Petriccione.