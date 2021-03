Benevento-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Prandelli ritrova Ribery ma lascia fuori Biraghi

Benevento e Fiorentina sono pronte per scendere in campo in una sfida che mette di fronte due squadre a pari punti (26 per entrambe) ed in cerca di uno scatto per la salvezza. Mister Inzaghi sceglie Tuia in difesa al fianco di Glik, davanti a sostegno dell'unica punta Gaich ci sono Ionita e Caprari.

In casa Fiorentina Cesare Prandelli lascia ancora fuori Biraghi, a sinistra agirà l'ex Venuti con Caceres nel ruolo di quinto a destra. Davanti al fianco di Vlahovic rientra Franck Ribery.

Queste le formazioni ufficiali di Benevento-Fiorentina:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Pulgar, Bonaventura, Eysseric, Venuti; Ribery, Vlahovic