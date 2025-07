Ufficiale Benevento, doppio innesto di peso: ecco Vannucchi e Maita. Il giovane Francescotti in D

Due acquisti e una cessione in prestito. Nella giornata odierna il Benevento ha ufficializzato tre operazioni di mercato: hanno infatti firmato con il club sannita due giocatori d'esperienza come il portiere Vannucchi e il centrocampista Maita, mentre è stato ceduto in Serie D il giovane Francescotti. Queste le tre note dei giallorossi in merito:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società SSC Bari, per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Mattia Maita. Il calciatore, classe 1994, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028, con eventuale rinnovo fino al 2029.

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Ternana, per il trasferimento a titolo definitivo del portiere Gianmarco Vannucchi. L'estremo difensore, classe 1995, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2027, con eventuale prolungamento al 2028.



Il Benevento Calcio comunica che in data odierna il calciatore Nicolò Francescotti, classe 2005, è stato trasferito a titolo temporaneo al Treviso FBC.