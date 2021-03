Benevento, Foggia: "Straconvinto che Inzaghi farà grandi cose. Io? Gli farò da autista"

Parlando ai microfoni di Sky, il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia elogia il tecnico Filippo Inzaghi, che dopo un paio di esperienze negativa si sta togliendo grandi soddisfazioni in Campania: "La salvezza con Inzaghi significherebbe averci visto lungo, perchè veniva da una parentesi poco felice a Bologna. Sono contento perché molto spesso ci si ricorda solo del finale negativo per qualcuno e ripartire diventa poi difficile, invece bisognerebbe andare un po' più nel profondo delle situazioni. Sono straconvinto che Pippo farà una carriera importante, ma lo ha già dimostrato in Serie B e lo sta facendo anche in A. Se arriverà la chiamata giusta per lui? Gli farò da autista, lo accompagnerò".