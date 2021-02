Benevento, il ds Foggia: "Volevo Inzaghi già due anni fa. Salvezza? Il campionato è lungo"

vedi letture

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per analizzare la prima parte di stagione da parte della compagine giallorossa: "Il merito è della società che ha impostato un progetto di tre anni. Dobbiamo ancora rosicchiare la salvezza e anche se abbiamo 9 punti di vantaggio. La serie A è tosta, il campionato è ancora lungo. Con Pippo e Simone Inzaghi siamo amici da anni. Lo volevo già nel 2018, ma non riuscii a convincerlo. Mi disse però che sarebbe sceso in B soltanto per il Benevento. Ha mantenuto la parola".