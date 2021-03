Benevento, Inzaghi: "Il Verona ha qualità, ma credo sia un successo alla nostra portata"

Come si affronta il Verona? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha risposto anche a questa domanda: "Il Benevento deve ripetere la partita d'andata, contro un avversario consolidato in categoria e ben allenato. Hanno 35 punti e sono legittimamente ambiziosi, ma al Bentegodi fummo molto sfortunati. Conosco le loro qualità, ma io guardo in casa mia e credo sia un successo alla nostra portata".

