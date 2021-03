Benevento, Schiattarella: "Quando batti la Juve ti senti più forte. Peccato non esserci stato"

In casa Juventus è stata la partita che ha aperto la crisi, per il Benevento quella che ha rilanciato il campionato della squadra di Filippo Inzaghi. Ospite di OttoChannel, Pasquale Schiattarella torna così sulla vittoria conquistata a Torino prima della sosta del campionato: “Mi è dispiaciuto non essere in campo allo Stadium, ma ovviamente sono felicissimo per i tre punti. La ripresa della preparazione è stata fantastica. Quando batti una squadra come la Juventus ti senti molto più forte. Credo che questa vittoria sia arrivata in un momento perfetto, considerato che la sosta ci sta permettendo di recuperare le energie in vista di un mese che sarà decisivo. Adesso pensiamo solo al Parma: sarà un match di grande importanza in chiave salvezza. Purtroppo, con la pandemia il calcio è un altro sport. Con la presenza dei nostri tifosi ci sarebbe stata un’atmosfera fantastica, invece con gli spalti vuoti è una tristezza unica".