Benevento, Vigorito: "Continuiamo a sperare fino alla fine. Poi faremo le nostre valutazioni"

(ANSA) - BENEVENTO, 14 MAG - "Speriamo che il Benevento possa fare le ultime due partite in maniera diversa rispetto a quello che ha fatto nelle ultime quindici. Vogliamo giocarci la salvezza fino al 180mo minuto perché non lavoriamo per un anno per arrenderci l'ultimo giorno. Speriamo anche di arrivarci perché tra le varie combinazioni che noi, addetti ai lavori e tifosi, ci siamo studiati, c'è anche quella che il campionato possa finire già mercoledì e rendere dunque inutile la trasferta di Torino. Mi auguro di poter vivere questo campionato e continuare a sperare fino alla fine. Quando poi la sirena suonerà faremo le nostre valutazioni". Lo ha detto il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, che è anche presidente di Confindustria Benevento, a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale per le attività produttive nell'area industriale del capoluogo sannita. (ANSA).