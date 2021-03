Bennacer ha saltato più di metà torneo. E la sua assenza ha inciso sulla corsa scudetto del Milan

Le prime 8 partite di campionato del Milan hanno portato ai rossoneri 6 vittorie e 2 pareggi. E in campo, una delle costanti, era Ismael Bennacer. A numeri non lo si è visto particolarmente, “solo” due assist in quel frangente, ma l’equilibrio e i tempi che riusciva a dare l’ex Arsenal erano caratteristiche forse fin troppo sottovalutate. Insomma, in quel lasso di tempo il Milan non ha conosciuto sconfitta. Poi l’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori contro Fiorentina e Sampdoria, il rientro a mezzo servizio col Parma e quindi il nuovo stop per il problema al polpaccio. Inizialmente, spinti anche dall’entusiasmo, gli uomini di Pioli hanno saputo gestire magistralmente l’assenza del regista della squadra. Ma col passare del tempo la sua assenza è diventata via via sempre più pesante.

Nelle ultime 10 partite giocate dal Milan in campionato Bennacer era presente, in condizioni piuttosto precarie, soltanto in due. Successo ul Bologna e ko con lo Spezia. Nelle altre 8, il Milan non è mai riuscito a dare continuità ai risultati e ha di fatto perso il passo nei confronti dell’Inter. Le ultime 8 partite senza Bennacer raccontano sì di 4 vittorie, ma pure di 3 sconfitte e un pareggio, quello di ieri contro l’Udinese. Un ruolino di marcia non propriamente da Scudetto. Proprio la partita di ieri è sembrata emblematica in tal senso: senza Ibra come riferimento offensivo, sono venute a mancare anche le giocate e le idee dell’algerino, così come il gioco a due tocchi in mezzo al campo che tanta velocità porta allo sviluppo dell’azione.