Bernardeschi ancora confermato da Mancini, in attesa della reunion con Allegri

Da oggetto misterioso a incedibile e ora anche in pole position per l’Europeo. Non è stata una stagione facile per Federico Bernardeschi, che alla Juventus con Andrea Pirlo ha faticato a ritagliarsi la giusta collocazione tattica. Incertezze che però non hanno avuto ripercussioni sulle sue prestazioni in Nazionale, dove ha sempre fornito buone prestazioni al punto da arrivare anche a togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo la gara contro San Marino: “Mancini mi ha sempre dato fiducia, qui mi diverto e se mi diverto vengono fuori le mie qualità. Qui mi fanno rischiare la giocata”, le parole dell’ex Fiorentina dopo la goleada in amichevole. E Mancini ha confermato queste sensazioni tenendo Fede anche nella lista dei 28 per Euro 2020.

E anche alla Juventus adesso sembrano esserci molte più certezze, dettate dal ritorno di uno degli allenatori che lo ha sempre fatto rendere al meglio, Massimiliano Allegri. Col ritorno di Max, Bernardeschi verrà trattenuto e molto probabilmente anche blindato, dato anche il suo contratto in scadenza nel 2022. Ma per Allegri c’è tempo, la stretta attualità adesso si chiama Europeo. E Berna vuole esserci.