Berti: "L'Inter ha un attacco super e il ritorno di Lukaku può stravolgere la corsa scudetto"

L'ex Inter Nicola Berti ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del campionato di Serie A, pronto a ripartire dopo più di un mese di sosta: "Chiaro che per l’Inter dipende tutto dalla sfida del 4 gennaio: se batte il Napoli, allora sì che può e deve credere nello scudetto. Inzaghi ha un attacco super e il ritorno di Lukaku può stravolgere la corsa scudetto. Può essere usato in tanti modi differenti, a seconda del compagno di reparto: con Dzeko stanno affinando l’intesa, con Lautaro sono già nella storia. Per questo credo che l’Inter abbia tutto per vincere, compresi Barella e Dimarco, due giocatori che stanno facendo una stagione straordinaria e che le altre formazioni non hanno...".