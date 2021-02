Big a parametro 0 - David Alaba, il futuro è già scritto: il prossimo galactico del Real Madrid

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

In Baviera sono ormai praticamente rassegnati. “Partirà al 99,9%”, ha detto nei giorni scorsi Karl Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco. Dopo oltre un decennio, intervallato soltanto agli inizi dal breve prestito all’Hoffenheim, David Alaba sembra aver davvero deciso il proprio futuro, e soprattutto che non sarà all’Allianz Arena. Tanto che il Bayern si è già mosso per possibili sostituti di quello che nel tempo è diventato molto di più di un terzino sinistro: centrale di difesa, ma anche centrocampista e soprattutto vincente. Nove campionati tedeschi e due Champions League in bacheca, tra le altre cose.

Futuro al Real? La destinazione, in realtà, sembra più che decisa. Il Real Madrid, chiamato a rinnovare e probabilmente a salutare Ramos, ha accelerato da tempo e pare aver chiuso con un ingaggio da 11 milioni di euro a stagione. Manca solo l’ufficialità, assicurano in Spagna: difficile, quasi impossibile, segnare, anche per le altre grandi europea, dal Barcellona alle “nostre” Inter e Juventus.

Squadra attuale: dal 2008 al Bayern Monaco.

Età: 28 anni.

Ingaggio attuale: 10 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 65 milioni di euro.