Big a parametro 0 - Rinnovo in tutti i Modric: la telenovela pronta per l'ultima puntata

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Luka Modric non è tipo da grandi chiacchiere. Sul rinnovo di contratto in scadenza con il Real Madrid ha recentemente avuto modo di dire. "Sto parlando con la società e sta andando tutto per il verso giusto. Sono contento di come stanno andando le cose, ma non posso dire di più". La sensazione, però, è che la direzione sia veramente quella giusta: possibile dunque che rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid, in scadenza al termine della stagione. La conferma arriva direttamente da Emilio Butragueno dopo la vittoria con l'Alaves delle scorse giornate: "Giocatori come Modric rendono questo sport migliore. Per noi è un lusso averlo con noi. Ci ha dato tanto e continuerà a farlo ancora a a lungo".

Un anno in più Zinedine Zidane, di recente, ha detto. "Vogliamo risolvere il prima possibile la questione, è nell'interesse di tutti", ha dichiarato l'allenatore dei blancos. Si decurterà lo stipendio almeno del 10% e l'accordo sarà per una stagione in più. Manca solo l'ufficialità a una lunga telenovela, col rapporto col croato che va avanti da anni: Modric arrivò in Spagna nel 2012 dopo l'avventura al Tottenham.

Squadra attuale: dal 2012 al Real Madrid.

Età: 35 anni.

Ingaggio attuale: 10 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 10 milioni di euro.