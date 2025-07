Bologna, Beukema ha una gran voglia di Napoli: spunta una rinuncia per favorire l'affare

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato per mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa competitiva già nei primi giorni di ritiro a Dimaro. Dopo aver chiuso per Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, e con Noa Lang ormai ad un passo - lo scambio di documenti con il PSV è in corso - il club partenopeo è pronto a definire anche l’arrivo di Sam Beukema dal Bologna.

Come riportato da Il Resto del Carlino, l’accordo tra i due club è ormai vicino: si lavora per limare gli ultimi dettagli economici e chiudere a titolo definitivo, dopo che il Bologna ha respinto la proposta iniziale del Napoli di un prestito con obbligo di riscatto. A facilitare l’operazione ci ha pensato lo stesso Beukema, disposto a rinunciare a una parte del suo ingaggio col Bologna pur di favorire il trasferimento. Un gesto che conferma la volontà del difensore olandese di vestire la maglia azzurra e intraprendere una nuova sfida sotto la guida di Conte.



L’affare è destinato ad andare in porto a breve, mentre resta più complessa la pista che porta a Dan Ndoye. In questo caso, la distanza tra domanda e offerta è ancora significativa e al momento non ci sono segnali di svolta imminente. Con Beukema sempre più vicino, il Napoli si assicura un rinforzo importante per la retroguardia, già potenziata nel corso del mese di giugno con l'arrivo di Luca Marianucci dall'Empoli.