Bologna, club pronto ad accontentare Palacio se deciderà di continuare a giocare

vedi letture

Rodrigo Palacio potrebbe continuare nel Bologna fino a 40 anni. Se l'argentino deciderà di proseguire la carriera in campo, il club rossoblu lo accontenterà perché sono tutti convinti che nonostante l'età potrà dare un grande contributo anche nella prossima stagione, esattamente come ha fatto in quella in corso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.